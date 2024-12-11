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16:51, 11 декабря 2024Экономика

Предсказан курс юаня к рублю и доллару в 2025 году

Аналитик Попцова: в 2025 году за юань будут давать 13,6-14,5 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: China Daily / Reuters

В 2025 году один доллар будет стоить 7,25 юаня. Об этом заявила аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова. Ее процитировали «Известия».

Что касается российской валюты, то с учетом ее фундаментально слабых позиций юань будет торговаться в пределах 13,6–14,5 рубля.

Попцова обратила внимание, что у Китая стало меньше возможностей для стабилизации курса его валюты из-за сокращения золотовалютных резервов. Вдобавок юань испытает давление из-за американских 60-процентных пошлин на импорт из КНР, чей ВВП в результате рискует потерять больше полутора процентов роста.

Еще один фактор — политика Народного банка, которую могут смягчить ради поддержки потребителей и снижения долговой нагрузки.

Ранее появился прогноз о том, что власти Китая могут понизить курс юаня в рамках борьбы с политикой повышенных пошлин, к которым собрался прибегнуть избранный президент США Дональд Трамп. Дело в том, что падение юаня может обеспечить снижение цен на китайский экспорт, а значит, и смягчить влияние пошлин.

Также есть сведения, что на Московской бирже постепенно сокращаются покупка и продажа юаня. А торги этой валютой перемещаются на внебиржевой рынок.

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