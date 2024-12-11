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10:09, 11 декабря 2024Путешествия

Россиянам назвали недорогие направления для путешествий на Новый год

«Туту»: путешествие в Белоруссию в Новый год обойдется недорого
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Российским туристам назвали недорогие направления для путешествий на Новый год. Об этом говорится в исследовании сервиса «Туту», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Поездка в Белоруссию в праздники обойдется недорого. Там специалисты советуют посмотреть Несвижский и Мирский замки и поучаствовать в праздничных гуляньях в Минске. «Также доступна для путешественников Абхазия. Зимой там не так много туристов, и можно попробовать блюда национальной кухни», — говорится в отчете.

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Кроме того, эксперты посоветовали относительно дешевые направления внутри России — к примеру, из Москвы в Переславль-Залесский можно доехать примерно за 650 рублей, а за 1000 рублей — в Можайск, Калугу и Тулу. «Если хотите отправиться в бюджетное путешествие, рассматривайте не только поезд, но и автобус. Примерно за 500 рублей из Москвы можно уехать в Киржач, а за 400 — в Егорьевск», — советуют специалисты.

Ранее россиянам назвали самые дешевые зарубежные направления на новогодние праздники. В список вошли Абхазия, Казахстан, Киргизия и Узбекистан.

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