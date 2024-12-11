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13:53, 11 декабря 2024Экономика

Россияне бросились за цветами

Ведомости: продажи цветов в России вернулись к уровню 2021 года
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По итогам 2024 года россияне приобретут 2,02 миллиарда штук свежесрезанных цветов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное маркетплейсом Flowwow и компанией Daily Dozen.

Таким образом, продажи, пережившие резкий спад в 2022 году, восстановились до уровня 2021 года. В прошлом году россияне купили 1,9 миллиарда цветов, а в 2022 году — 1,8 миллиарда. Что касается расходов россиян на эти товары, то в 2024 году они выросли на 13 процентов по сравнению с 2023 годом и превысили 400 миллиардов рублей.

Между тем в 2022 году внутреннее потребление цветов резко снизилось. Их корпоративные закупки упали как минимум на 50 процентов.

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Кроме того, вплоть до настоящего времени Россия остается зависимой от импортных поставок. На цветы, привезенные из-за границы, приходится почти 80 процентов цветочного рынка страны. Самые крупные поставщики — это Нидерланды, Эквадор и Кения.

Ранее сообщалось, что спрос на искусственные цветы в России вырос в семь раз.

А в конце лета 2024 года средняя цена букета цветов составила 3,54 тысячи рублей по сравнению с 3,028 тысячи в прошлом году. Такую динамику объяснили ростом затрат поставщиков на логистику и сырье.

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