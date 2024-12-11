Россияне бросились за цветами

Ведомости: продажи цветов в России вернулись к уровню 2021 года

По итогам 2024 года россияне приобретут 2,02 миллиарда штук свежесрезанных цветов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование, проведенное маркетплейсом Flowwow и компанией Daily Dozen.

Таким образом, продажи, пережившие резкий спад в 2022 году, восстановились до уровня 2021 года. В прошлом году россияне купили 1,9 миллиарда цветов, а в 2022 году — 1,8 миллиарда. Что касается расходов россиян на эти товары, то в 2024 году они выросли на 13 процентов по сравнению с 2023 годом и превысили 400 миллиардов рублей.

Между тем в 2022 году внутреннее потребление цветов резко снизилось. Их корпоративные закупки упали как минимум на 50 процентов.

Кроме того, вплоть до настоящего времени Россия остается зависимой от импортных поставок. На цветы, привезенные из-за границы, приходится почти 80 процентов цветочного рынка страны. Самые крупные поставщики — это Нидерланды, Эквадор и Кения.

Ранее сообщалось, что спрос на искусственные цветы в России вырос в семь раз.

А в конце лета 2024 года средняя цена букета цветов составила 3,54 тысячи рублей по сравнению с 3,028 тысячи в прошлом году. Такую динамику объяснили ростом затрат поставщиков на логистику и сырье.