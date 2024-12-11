Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:22, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Российский военкор рассказал об угрозах расправой

Военкор Роман Сапоньков заявил, что неизвестные угрожали ему расправой
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Роман Сапоньков

Роман Сапоньков. Кадр: Прямой эфир / Первый Севастопольский / YouTube

Военный корреспондент Роман Сапоньков из Санкт-Петербурга рассказал об угрозах. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Отмечается, что неизвестные угрожают расправиться с ним и его семьей, если он не удалит канал в Telegram. Подобные сообщения приходят как самому военкору, так и его сестре, говорится в материале. Издание сообщает, что по факту угроз Сапонькову полиция Петербурга возбудила уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда.

В январе сообщалось, что неизвестные вскрыли машину Сапонькова и подбросили в нее украинские шевроны. Также злоумышленники забрали шеврон благотворительного фонда «Два майора», помогающего бойцам в зоне спецоперации.

В декабре 2023 года злоумышленники залили дверь квартиры Сапонькова монтажной пеной. После этого военкоры позвонили военкору с оскорблениями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по аэродрому в Таганроге шестью дальнобойными ракетами ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку

      В российском городе иностранца осудили на семь лет за домогательства к маленькой девочке

      Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

      Продовольственная инфляция в России ускорила рост

      Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2030 года

      Священник упал на машине с 20-метровой высоты и сам смог выбраться из-под обломков

      МВД возбудило уголовное дело из-за угроз российскому военкору Роману Сапонькову

      46-летняя Ани Лорак похвасталась кубиками пресса на фото из спортзала

      Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

      Опытный пилот объяснил происхождение таинственных звуков на борту самолета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше