Российский военкор рассказал об угрозах расправой

Военкор Роман Сапоньков заявил, что неизвестные угрожали ему расправой

Военный корреспондент Роман Сапоньков из Санкт-Петербурга рассказал об угрозах. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Отмечается, что неизвестные угрожают расправиться с ним и его семьей, если он не удалит канал в Telegram. Подобные сообщения приходят как самому военкору, так и его сестре, говорится в материале. Издание сообщает, что по факту угроз Сапонькову полиция Петербурга возбудила уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда.

В январе сообщалось, что неизвестные вскрыли машину Сапонькова и подбросили в нее украинские шевроны. Также злоумышленники забрали шеврон благотворительного фонда «Два майора», помогающего бойцам в зоне спецоперации.

В декабре 2023 года злоумышленники залили дверь квартиры Сапонькова монтажной пеной. После этого военкоры позвонили военкору с оскорблениями.