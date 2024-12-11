Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия

Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия ему в качестве канцлера

Канцлер Германии Олаф Шольц направил в бундестаг запрос о доверии ему в качестве главы немецкого правительства. Об этом Шольц сообщил в социальной сети Х.

«Так я бы хотел открыть путь к досрочным выборам в бундестаг», — отметил канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц опубликовал фотографию, на которой он подписывает заявку на вотум о доверии на имя председателя бундестага Бербель Бас.

16 декабря парламент ФРГ проведет обсуждение вопроса о доверии правительству Шольца. Если ему будет вынесен вотум недоверия, в феврале 2025 года состоятся досрочные выборы.

Ранее канцлер Германии заявил, что «очень гордится» выбранным курсом по украинскому конфликту.