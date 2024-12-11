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17:29, 11 декабря 2024Мир

Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия

Шольц направил в бундестаг запрос на вотум доверия ему в качестве канцлера
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц направил в бундестаг запрос о доверии ему в качестве главы немецкого правительства. Об этом Шольц сообщил в социальной сети Х.

«Так я бы хотел открыть путь к досрочным выборам в бундестаг», — отметил канцлер ФРГ.

Кроме того, Шольц опубликовал фотографию, на которой он подписывает заявку на вотум о доверии на имя председателя бундестага Бербель Бас.

16 декабря парламент ФРГ проведет обсуждение вопроса о доверии правительству Шольца. Если ему будет вынесен вотум недоверия, в феврале 2025 года состоятся досрочные выборы.

Ранее канцлер Германии заявил, что «очень гордится» выбранным курсом по украинскому конфликту.

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