Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:40, 11 декабря 2024Мир

Шольц рассказал о выбранном Германией курсе по Украине

Канцлер Германии Шольц рассказал, что гордится выбранным курсом по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что «очень гордится» выбранным курсом по украинскому конфликту. Он подразумевает крупные объемы помощи Киеву и при этом, по мнению политика, непринятие ведущих к эскалации решений, сообщает телеканал ARD.

«Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе — прим. "Ленты. ру") и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации», — отметил он.

Позицию Германии в целом канцлер описал как «умный баланс». Кроме этого, Олаф Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

9 декабря сообщалось, что Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев, чтобы провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как указали СМИ, его визит на Украину не был объявлен заранее по соображениям мер безопасности.

В свою очередь, Олаф Шольц 2 декабря впервые за 2,5 года прибыл в Киев с необъявленным визитом для проведения переговоров с Зеленским. Он также сообщил, что Германия выделит Украине вооружения на сумму 650 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

      В Словакии оценили мирный план Бразилии и Китая по Украине

      В администрацию Трампа войдет еще один миллиардер

      В Брянской области после атаки беспилотников начался пожар

      Невинно осужденный за одно убийство признался в другом после многомиллионной компенсации

      Хинштейн предложил мэру Курска стать конькобежцем из-за ситуации на дорогах

      В России усомнились в возможности ОБСЕ урегулировать украинский кризис

      Турция допустила применение ядерного оружия в конфликте на Украине

      Строительство основного участка ВСМ Москва — Петербург перенесли

      В российском регионе при пожаре сгорели 25 свиней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше