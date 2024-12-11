США порекомендовали «Хайат Тахрир аш-Шам» не забирать себе всю власть в Сирии

Reuters: администрация США рекомендовала ХТШ не забирать себе всю власть в Сирии

Администрация США рекомендовала группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) не забирать себе всю власть в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, администрация президента США Джо Байдена призвала группировку не принимать на себя автоматически руководство страной, а начать вместо этого процесс формирования инклюзивного переходного правительства.

Отмечается, что американская страна начала поддерживать первые контакты с ХТШ в координации со своими союзниками в регионе.