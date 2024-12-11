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11:35, 11 декабря 2024Мир

США порекомендовали «Хайат Тахрир аш-Шам» не забирать себе всю власть в Сирии

Reuters: администрация США рекомендовала ХТШ не забирать себе всю власть в Сирии
Семен Александров (редактор)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Администрация США рекомендовала группировке «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) не забирать себе всю власть в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, администрация президента США Джо Байдена призвала группировку не принимать на себя автоматически руководство страной, а начать вместо этого процесс формирования инклюзивного переходного правительства.

Отмечается, что американская страна начала поддерживать первые контакты с ХТШ в координации со своими союзниками в регионе.

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