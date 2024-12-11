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05:47, 11 декабря 2024Мир

Стало известно о массовой переброске военной техники в Польшу со стороны НАТО

Лебедев: НАТО массово перебрасывает в Польшу военную технику
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

НАТО массово перебрасывает из стран Европы в Польшу военную технику. Об этом рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«От товарищей из Европы поступают сообщения о большом перемещении военной техники из европейских стран в Польшу», — подчеркнул он. По словам Лебедева, перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах.

Он также предоставил фото с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Оно было сделано недалеко от города Магдебург, на которых видно колонны грузовых машин с военной техникой НАТО.

Накануне глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что заявления о возможном вводе военного контингента НАТО на Украину для участия в конфликте являются спекуляциями.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил что отправка войск блока на Украину и их задействование в конфликте не будет мудрым решением. При этом посол Литвы при альянсе Дейвидас Матульонис заявил, что европейским странам не нужно согласие руководства альянса для отправки войск на Украину.

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