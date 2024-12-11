В администрацию Трампа войдет еще один миллиардер

Трамп предложил кандидатуру миллиардера Баррака на пост посла США в Турции

Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Вместе с Трампом в новой администрации таких миллиардеров будет уже десять. «Я рад объявить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции», — написал новый глава Белого дома.

Ранее избранный американский лидер сообщил, что выдвинет кандидатуру миллиардера и космического туриста Джареда Айзекмана на должность администратора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

В ноябре сообщалось, что невестка избранного президента США Лара Трамп может заменить выдвинутого на пост государственного секретаря сенатора от штата Флорида Марко Рубио в сенате. По ее словам, она готова «с удовольствием послужить народу Флориды».