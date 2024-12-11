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12:40, 11 декабря 2024Россия

В Кремле назвали приоритеты России в украинском конфликте

Песков: СВО является абсолютным приоритетом для России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине является абсолютным приоритетом для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента также назвал обеспечение безопасности россиян и страны в целом главными приоритетами России в украинском конфликте.

«Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны, мы должны обеспечить интересы нашей безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем. СВО идет своим чередом, все цели будут достигнуты, наши интересы будут обеспечены», — обозначил Песков.

Ранее в Кремле назвали условие завершения СВО. Было озвучено, что цели спецоперации могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров.

Выступая на саммите ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин назвал мотивацию, внутреннюю готовность человека к борьбе и самопожертвованию во имя Отечества главными условиями победы России в украинском конфликте.

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