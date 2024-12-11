В Пентагоне предупредили о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

Пентагон: Россия может вновь нанести удар «Орешником» по Украине в ближайшие дни

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга с журналистами рассказала, что в ближайшие дни Россия вновь может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по территории Украины, сообщает ТАСС.

«Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни. У меня нет для вас точной даты», — заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия может запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ближайшее время в ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием по Таганрогу.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тогда заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.