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22:37, 11 декабря 2024Мир

В Пентагоне предупредили о возможном ударе России «Орешником» по Украине в ближайшие дни

Пентагон: Россия может вновь нанести удар «Орешником» по Украине в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга с журналистами рассказала, что в ближайшие дни Россия вновь может нанести удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по территории Украины, сообщает ТАСС.

«Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни. У меня нет для вас точной даты», — заявила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Россия может запустить баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в ближайшее время в ответ на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским дальнобойным оружием по Таганрогу.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тогда заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.

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