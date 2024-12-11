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03:00, 11 декабря 2024Россия

В подмосковном городе локализовали пожар в здании школы

В Подольске локализовали пожар в здании школы на площади 770 кв. м
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожар в здании школы №6 подмосковского Подольска локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по области.

Возгорание зафиксировали в школе, расположенной на улице Февральской, дом 30. Отмечается, что 10 декабря в 23:55 пожар локализован на площади 770 квадратных метров, а в 01:51 11 декабря ликвидировали открытое горение.

По данным ГУ МЧС, в тушении задействованы 90 человек и 28 единиц техники.

Ранее в школе в подмосковном Видном из-за загоревшейся проводки вспыхнул потолок. Сотрудникам школы удалось потушить его самостоятельно за две минуты. От эвакуации детей руководство образовательного учреждения отказалось — все уроки перенесли на этаж выше.

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