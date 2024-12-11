В России подорожали искусственные елки

ЮMoney и «Чек индекс»: искусственные елки за год в РФ подорожали на 15 процентов

За прошедший год искусственные елки за год в России подорожали почти на 15 процентов. Об этом со ссылкой на исследование сервиса электронных платежей ЮMoney и аналитического ресурса «Чек индекс» сообщает ТАСС.

Средняя стоимость искусственного дерева с 20 ноября по 5 декабря составила 4 260 рублей (плюс 14 процентов больше год к году). В то же время популярность таких изделий увеличилась на 39 процентов в сравнении с 2023-м.

Также за указанный период цена гирлянды увеличилась на 19 процентов, до 587 рублей. Число покупок украшений увеличилось на 16 процентов. Всего же число приобретенных елочных игрушек с 2023 по 2024 год выросло на 19 процентов, а средняя цена достигла 745 рублей (плюс 17 процентов).

Согласно подсчетам экспертов, минимальный набор украшений дома к Новому году обойдется россиянам в 3000-5000 рублей. В этот перечень входят искусственная ель, гирлянда и елочные игрушки. Как отметили представители рынка, за год праздничный декор подорожал в среднем на 10 процентов.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов призвал прекратить елочный беспредел и перестать выбрасывать живые новогодние елки в мусорку. Городские елки с площадей власти чаще всего правильно утилизируют — направляют на переработку или проводят экологические акции. Однако обычные россияне редко задумываются о дальнейшей судьбе праздничных деревьев и массово отправляют их на помойки.