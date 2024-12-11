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07:54, 11 декабря 2024Россия

В России прекратили продажи аромаингаляторов. Почему дети начали массово скупать «освежители для мозга» и «кайфовать»?

Роспотребнадзор приостановил продажи в России аромаингаляторов для носа
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: iStock

Роспотребнадзор принял оперативные меры по прекращению продаж аромаингаляторов для носа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что многие продавцы на маркетплейсах не имеют документов, которые подтверждают соответствие товара требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

К примеру, при анализе деклараций в одной из них выявлена ссылка на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве». Однако указанные исследования применительно к данной продукции не проводились.

Роспотребнадзор

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции.

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9 сентября 2022

Депутат Госдумы объснил, что дети «скупают аромаингаляторы и кайфуют»

Накануне в Роспотребнадзор обратился первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В своем Telegram-канале парламентарий объяснил, что дети «скупают аромаингаляторы и кайфуют». Он призвал ведомство проверить состав модного аксессуара.

Дети скупают аромаингаляторы и кайфуют. Подростки называют их «освежителями для мозга». Родители не понимают, чем дышат их дети, а учителя обеспокоены.

Дмитрий Гусевпервый зампред комитета Госдумы по контролю

Депутат напомнил, что, согласно описанию в объявлениях по продаже таких ингаляторов, аромаингаляторы оказывают «освежающее, бодрящее действие, снимают усталость, облегчают дыхание, помогают при укачивании, заложенности носа, сонливости и тошноте, а в их состав входят эфирные масла».

В то же время изделие — не лекарственное средство, а сертификата соответствия или другого документа, который бы подтверждал состав и безопасность аромаингалятора, на странице товара нет, подчеркивает Гусев.

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Wildberries допустил снятие с продажи «освежителей для мозга»

Компания Wildberries, в свою очередь, допустила снятие с продаж аромаингаляторов. 10 декабря в пресс-службе объединенной Wildberries и Russ заявили, что в течение суток товары будут убраны с витрины.

Такое же решение приняли во втором крупнейшем российском маркетплейсе — Ozon.

Ozon ставит в приоритет безопасность и здоровье покупателей, мы внимательно следим за ассортиментом и оперативно реагируем на жалобы пользователей, поэтому приостанавливаем продажу этих товаров на площадке: уже скрыли большую часть карточек с витрины, вскоре они перестанут быть доступны к заказу

Ozon

Ранее терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман предостерегли россиян от использования сосудосуживающих капель для носа при повышенном давлении. По словам медиков, использование таких капель опасно для гипертоников, так как препарат поднимает давление.

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