В Севастополе средства ПВО сбили еще две воздушные цели при отражении атаки ВСУ

Развожаев: в Севастополе ПВО отражает атаку ВСУ, сбито еще две воздушные цели

В Севастополе военные отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Он уточнил, что по предварительной информации, два беспилотника ранее были сбиты над акваторией Черного моря, также поражены еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — добавил Развожаев, призвав население сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Позже журналист Владимир Соловьев в Telegram со ссылкой на мониторинговые службы рассказал, что в акватории Черного моря была уничтожена выпущенная из Одессы ракета.