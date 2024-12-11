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17:27, 11 декабря 2024Россия

Военкор показал фотографию двигателя от запущенной по Таганрогу ракеты ATACMS

Военкор Котенок показал снимок двигателя ракеты ATACMS, сбитой над Таганрогом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Военкор Юрий Котенок показал снимок двигателя американской ракеты ATACMS, которой, предположительно, был атакован город Таганрог. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Двигатель от ATACMS, запущенного противником ночью по Таганрогу», — подписал кадр военный корреспондент.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило одно из промышленных предприятий, также сгорело 14 автомобилей на парковке.

Затем в сети появилось видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу. Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин.

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