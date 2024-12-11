Военкор показал фотографию двигателя от запущенной по Таганрогу ракеты ATACMS

Военкор Котенок показал снимок двигателя ракеты ATACMS, сбитой над Таганрогом

Военкор Юрий Котенок показал снимок двигателя американской ракеты ATACMS, которой, предположительно, был атакован город Таганрог. Соответствующую фотографию он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Двигатель от ATACMS, запущенного противником ночью по Таганрогу», — подписал кадр военный корреспондент.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило одно из промышленных предприятий, также сгорело 14 автомобилей на парковке.

Затем в сети появилось видео с последствиями ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу. Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин.