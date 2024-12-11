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11:55, 11 декабря 2024Из жизни

Женщина с двумя детьми похудела на 22 килограмма за полгода благодаря одному напитку

Женщина из Индии похудела на 22 килограмма за полгода благодаря смузи с орехами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Darkwisper / Shutterstock / Fotodom

Жительница Индии из штата Одиша похудела на 22 килограмма за полгода после родов благодаря дисциплине и одному напитку. Об этом сообщает The Times of India.

36-летняя кулинарная блогерша Санжукта Патра долгое время не испытывала проблем с лишним весом и пребывала в хорошей спортивной форме. Однако после рождения двоих детей она стала весить 82 килограмма, и ее это расстраивало. Женщина рассказала, что больше не могла надеть любимые платья и испытывала постоянную усталость. Кроме того, из-за лишнего веса у нее началось варикозное расширение вен. «Желание снова носить любимые платья и пробегать дистанции пять километров, как раньше, мотивировало меня, несмотря на все трудности», — поделилась воспоминаниями Патра.

В первую очередь она изменила диету. Три раза в неделю она выпивала на завтрак особый смузи, в состав которого входили заранее замоченные миндаль, грецкие орехи, кешью, инжир и изюм, или же ела блюда из риса. На обед Патра готовила себе пшеничные лепешки роти, рис и вареные овощи, а на ужин выпивала чашку зеленого чая с лимоном за полчаса до сна.

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Кроме того, индианка значительно повысила свою активность в течение дня. Утром она проходила пешком два-три километра, затем делала всю работу по дому, а после около получаса занималась бегом трусцой и выполняла кардиоупражнения. Около девяти часов вечера женщина обязательно отправлялась на получасовую прогулку с мужем и детьми.

Патра призналась, что сначала ей было очень сложно заставлять себя правильно питаться и заниматься спортом. Перелом произошел после того, как она сбросила первые шесть килограммов. Успех укрепил ее уверенность в себе, и за полгода она смогла похудеть с 82 до 60 килограммов. Патра считает, что больше всего в похудении ей помогли дисциплина и смузи из орехов и сухофруктов.

Ранее сообщалось, что жительница США сбросила 59 килограммов благодаря фастфуду. Женщина назвала некоторые вредные блюда, которые можно использовать при похудении благодаря наличию в них большого количества белка.

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