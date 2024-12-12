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14:30, 12 декабря 2024Культура

Раскрыты подробности состояния актера из «33 квадратных метров»

Представитель Белоголовцева раскрыла подробности состояния актера
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Белоголовцев / РИА Новости

Пресс-секретарь российского теле- и радиоведущего, актера и шоумена Сергея Белоголовцева Екатерина раскрыла подробности его состояния. Ее слова приводит News.ru.

Представительница артиста подтвердила, что его прооперировали. «Все нормально, состояние хорошее. В субботу уже выписывается. Был аппендицит. Он обследовался, следит за своим здоровьем, молодец. 60 лет все-таки», — сказала она, добавив, что заболевание обнаружили быстро.

Ранее сообщалось, что Сергей Белоголовцев перенес экстренную операцию по удалению аппендицита.

До этого стало известно, что 60-летняя звезда сериала «33 квадратных метров» был госпитализирован в Москве в среду, 11 декабря.

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