Байдена уличили в желании саботировать мирные переговоры России и Украины

Политолог Марков: США могут саботировать мирные переговоры России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не станет саботировать мирные переговоры с Россией, но это может сделать администрация уходящего президента США Джо Байдена, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. В частности, он указал на возможность ввода войск НАТО на территорию Украины, а также на удары вглубь России американскими ракетами.

«Чтобы сорвать мирные переговоры с Россией Зеленскому достаточно от них просто отказаться — для этого не нужно что-то саботировать, наносить удары по России. Тем более, у Украины не так много технических возможностей для ударов вглубь нашей страны. Может быть другое: продолжение ударов ракетами ATACMS американцами», — сказал политолог.

По его словам, формально удары ATACMS по России наносит Украина, но реально — США. У Вооруженных сил Украины, как объяснил Марков, нет технической возможности для осуществления подобных действий.

«И со стороны США, со стороны уходящего Байдена, действительно, может быть такой шаг, который саботирует переговоры. Также он сейчас хочет добиться ввода войск НАТО на территорию Украины, и это возможно, — добавил собеседник «Ленты.ру». — Зеленский же, наоборот, заинтересован в переговорах. Он их хочет, но на своих условиях. Ему нужны остановка по линии боевых действий и либо членство в НАТО, либо ввод войск, либо милитаризация Украины. Ему надо не "срывать", а "получать"».

Ранее бежавший из страны депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский хочет сорвать мирные переговоры с Россией ударами вглубь России. Дмитрук также выразил мнение, что «провернуть этот сценарий» украинскому лидеру не удастся.