Бывший иностранный тренер ЦСКА отказался отвечать на провокационный вопрос о России

Бывший тренер ЦСКА Итудис отказался отвечать на провокационный вопрос о России

Бывший тренер баскетбольного ЦСКА грек Димитрис Итудис отказался отвечать на провокационный вопрос о работе в России. Его слова приводит Basketball Sphere.

Журналист попросил Итудиса объяснить, почему он продолжал работать в ЦСКА после начала СВО. Кроме того, журналист грубо высказался о России.

«Вы это серьезно? Задавайте этот вопрос кому-то другому. Я не политик, я баскетбольный тренер. Вы это мне говорите, как вы смеете?» — возмутился иностранный специалист. Итудис добавил, что он работал с многими игроками разных национальностей. Он подчеркнул, что «спорт объединяет».

Греческий специалист работал в ЦСКА с 2014 по 2022 год. Под его руководством армейцы дважды выиграли Евролигу и шесть раз становились чемпионами Единой лиги ВТБ.