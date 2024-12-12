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10:14, 12 декабря 2024Спорт

Бывший иностранный тренер ЦСКА отказался отвечать на провокационный вопрос о России

Бывший тренер ЦСКА Итудис отказался отвечать на провокационный вопрос о России
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший тренер баскетбольного ЦСКА грек Димитрис Итудис отказался отвечать на провокационный вопрос о работе в России. Его слова приводит Basketball Sphere.

Журналист попросил Итудиса объяснить, почему он продолжал работать в ЦСКА после начала СВО. Кроме того, журналист грубо высказался о России.

«Вы это серьезно? Задавайте этот вопрос кому-то другому. Я не политик, я баскетбольный тренер. Вы это мне говорите, как вы смеете?» — возмутился иностранный специалист. Итудис добавил, что он работал с многими игроками разных национальностей. Он подчеркнул, что «спорт объединяет».

Греческий специалист работал в ЦСКА с 2014 по 2022 год. Под его руководством армейцы дважды выиграли Евролигу и шесть раз становились чемпионами Единой лиги ВТБ.

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