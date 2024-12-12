Белоруссия обвинила Россельхознадзор в фейках и дискредитации своего сыра

Минсельхоз Белоруссии обвинил Россельхознадзор в фейковых вбросах по поводу сыра

Информация о наличии кишечной палочки в сыре производства белорусской компании «Молочный мир» не соответствует действительности и по сути является «фейковым вбросом». Таким образом обвинения производителя со стороны Россельхознадзора прокомментировали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) Белоруссии, сообщает БЕЛТА.

«Попытку дискредитировать качественную белорусскую продукцию можно считать провалившейся», — подчеркнул представитель ведомства, указав, что продукты производителя проходят строгий контроль качества на всех этапах производства, включая тесты в аккредитованных лабораториях.

Непосредственно в отзыве министерства Россельхознадзор не упомянут, однако в сообщении на сайте производителя прямо сказано, что БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в продукции Щучинского филиала обнаружило российское ведомство. Компания сообщила, что обратились в компетентные органы для разбирательства и защиты репутации.

О кишечной палочке в белорусском сыре стало известно из письма Россельхознадзора руководителям территориальных управлений ведомства. В нем, в частности, сказано, что в департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского Минсельхоза поступила просьба изменить статус Щучинского филиала «Молочного мира».

Ранее сообщалось, что из-за наличия клопов и ряда других нарушений в Россию запретили ввозить семенной материал четырех компаний из Чили, Турции, Франции и Венгрии.