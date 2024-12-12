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11:31, 12 декабря 2024Экономика

Из-за клопа в Россию запретили ввозить семена из четырех стран

Россельхознадзор запретил ввоз семян кукурузы из Венгрии, Франции, Чили и Турции
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Россию запретили ввозить семенной материал четырех иностранных компаний. Об этом сообщается на официальном сайте Россельхознадзора.

По его данным, с 13 декабря 2024 года в Россию нельзя ввозить семена подсолнечника для посева от чилийского производителя Pinto Piga Seeds.

Кроме того, с 16 декабря под запрет попал импорт семян кукурузы для посева от компаний из Турции (GLS Tohumculuk), Франции (Lidea France) и Венгрии (Syngenta KFT.).

Принятые меры объяснили выявлением карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объектов: фомопсиса подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы и коричнево-мраморного клопа.

В конце июля 2024 года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз в Россию всей птицеводческой продукции из США, где распространился птичий грипп. Позже, в августе, прекратился импорт ингредиентов, необходимых для приготовления популярных десертов. Решение приняли в связи с напряженной ситуацией вокруг африканской чумы свиней в Европе.

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