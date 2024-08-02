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18:57, 2 августа 2024Экономика

В Россию перестали ввозить ингредиенты для чизкейков

Россия прекратила ввоз свиного желатина из Европы

Фото: Unsplash

В Россию перестали ввозить ингредиенты, необходимые для приготовления популярных десертов: чизкейков, панакоты и других. Как пишет Mash, это связано с напряженной ситуацией вокруг африканской чумы свиней в Европе.

По данным Россельхознадзора, речь идет об ограничениях на поставки свиного желатина. Только за июль зарегистрировано 218 очагов на территории 8 стран ЕС. А всего за 2024 год зафиксировано 2956 вспышек.

Временные ограничения вводятся со 2 августа. Основными поставщиками продукции являются Италия, Польша, Германия и Бельгия.

В конце июня при проверке поставляемой в Россию свинины от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda была найдена сальмонелла. А в феврале Россельхознадзор сначала запретил поставки бананов пяти компаниям из Эквадора из-за того, что в их продукции была найдена муха-горбатка. Но спустя несколько дней запрет сняли.

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      Платон Щукин
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