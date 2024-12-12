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14:54, 12 декабря 2024Наука и техника

Инсайдер назвал перенос GTA VI неизбежным

Инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что выход игры GTA VI перенесут на 2026 год
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Girts Ragelis / Shutterstock / Fotodom  

Студия Rockstar Games перенесет релиз GTA VI на 2026 год. Об этом в рамках подкаста Kinda Funny Games заявил авторитетный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер.

Специалист отметил, что он уверен, что разработчики не смогут довести проект до конца к осени 2025 года — это релизное окно было обозначено студией официально. Шрайер назвал перенос GTA VI неизбежным и заметил, что будет шокирован, если игра все же выйдет следующей осенью.

В разговоре с подкастерами журналист объяснил, что игры Rockstar всегда выходят с задержками. В качестве примера он привел Red Dead Redemption 2, которая должна была появиться в 2017 году, но сначала ее перенесли на весну, а затем и на осень 2018 года. «Игры стали еще сложнее, с большим количеством механик», — подытожил автор. На возражение собеседников об обещании Take-Two выпустить игру в срок Шрайер ответил, что издатели всегда так говорят.

В сентябре Шрайер отмечал, что GTA VI должна выйти в срок. По его словам, он пообщался с шестью разработчиками Rockstar Games, и ни один из них не сказал, что выход игры может быть сорван. При этом Джейсон Шрайер подчеркнул, что GTA VI — амбициозный и сложный проект, и работа над ним может зайти в тупик в любое время.

В начале декабря журналист Джейсон Шрайер заявил, что из-за GTA VI многие студии в 2025 году перенесут выход своих игр. По его информации, разработчики будут тянуть до последнего, чтобы релиз их продукта не совпал с выходом новой части GTA.

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