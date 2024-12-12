Инсайдер назвал перенос GTA VI неизбежным

Инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что выход игры GTA VI перенесут на 2026 год

Студия Rockstar Games перенесет релиз GTA VI на 2026 год. Об этом в рамках подкаста Kinda Funny Games заявил авторитетный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер.

Специалист отметил, что он уверен, что разработчики не смогут довести проект до конца к осени 2025 года — это релизное окно было обозначено студией официально. Шрайер назвал перенос GTA VI неизбежным и заметил, что будет шокирован, если игра все же выйдет следующей осенью.

В разговоре с подкастерами журналист объяснил, что игры Rockstar всегда выходят с задержками. В качестве примера он привел Red Dead Redemption 2, которая должна была появиться в 2017 году, но сначала ее перенесли на весну, а затем и на осень 2018 года. «Игры стали еще сложнее, с большим количеством механик», — подытожил автор. На возражение собеседников об обещании Take-Two выпустить игру в срок Шрайер ответил, что издатели всегда так говорят.

В сентябре Шрайер отмечал, что GTA VI должна выйти в срок. По его словам, он пообщался с шестью разработчиками Rockstar Games, и ни один из них не сказал, что выход игры может быть сорван. При этом Джейсон Шрайер подчеркнул, что GTA VI — амбициозный и сложный проект, и работа над ним может зайти в тупик в любое время.

В начале декабря журналист Джейсон Шрайер заявил, что из-за GTA VI многие студии в 2025 году перенесут выход своих игр. По его информации, разработчики будут тянуть до последнего, чтобы релиз их продукта не совпал с выходом новой части GTA.