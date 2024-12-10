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20:01, 10 декабря 2024Наука и техника

Влияние GTA VI на игровой рынок оценили

Bloomberg: в 2025 году многие видеоигры будут перенесены из-за выхода GTA VI
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: XXII / YouTube

Из-за GTA VI многие студии в 2025 году перенесут выход своих игр. Об этом заявил авторитетный игровой журналист Джейсон Шрайер в колонке для Bloomberg.

Шрайер предсказал, что новая часть Grand Theft Auto станет не только главной игрой 2025-го, но и окажется самым ценным развлекательным продуктом за всю историю. В качестве примера он привел GTA V, которая за 11 лет разошлась тиражом 205 миллионов копий и принесла разработчикам около 9 миллиардов долларов дохода.

По информации специалиста, представители многих игровых студий на правах анонимности рассказали ему, что будут откладывать релиз своих тайтлов как можно дольше, чтобы их продукты не вышли одновременно с GTA VI. Джейсон Шрайер отметил, что влияние GTA на рынок настолько огромно, что производители других игр не хотят вступать в конкуренцию.

«Продажи игры, хотя и, скорее всего, будут астрономическими, не покажут весь успех тайтла», — заметил Шрайер. По оценкам журналиста, в игре будет платный контент и сетевой режим, которые будут приносить разработчику Rockstar Games и издателю Take-Two деньги на протяжении многих лет.

Релиз GTA VI запланирован на осень 2025 года. Актуальная часть серии — GTA V — появилась в сентябре 2013 года.

В начале декабря оказалось, что студия Rockstar Games не раскрыла никаких деталей об игре GTA VI спустя год после выхода дебютного трейлера. При этом ранее издатель тайтла Take-Two пообещал, что видеоигра появится в срок.

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