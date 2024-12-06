Молчание создателей GTA VI напугало геймеров

Gadgets 360: Rockstar задержала выход второго трейлера игры GTA VI

Студия Rockstar Games не раскрыла никаких деталей об игре GTA VI спустя год после выхода дебютного трейлера. На это обратило внимание издание Gadgets 360.

По словам журналистов медиа, прошел ровно год с момента, когда американская студия опубликовала первый трейлер Grand Theft Auto VI. Видео за год собрало 224 миллиона просмотров и стало самым популярным на YouTube-канале Rockstar. Однако с тех пор разработчики молчали, ни разу не рассказали о будущей игре и задержали выход нового трейлера.

Авторы издания заметили, что геймеры ждут второго трейлера и напуганы тем, что Rockstar Games не делится с ними информацией о тайтле. «Очень ждем нового трейлера и надеемся», — написал в комментариях под оригинальным видео пользователь под ником jack-v. «Ну пожалуйста, покажите что-нибудь в этом месяце!» — попросила Rockstar пользователь под ником NastySlushii.

Журналисты Gadgets 360 попытались успокоить геймеров, пояснив, что разработчики обычно выдерживают большие паузы перед тем, как выпустить определенные новости о своих продуктах. Так, первый трейлер Grand Theft Auto V вышел 2 ноября 2011 года, а второй появился лишь спустя 18 месяцев, 30 апреля 2013 года. Также авторы допускают, что Rockstar Games может выпустить какой-нибудь контент, посвященный игре, до конца года.

В начале ноября издатель GTA VI подтвердил, что не собирается переносить сроки выхода тайтла. В Take-Two заявили, что новая часть Grand Theft Auto должна появиться осенью 2025 года.