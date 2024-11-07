Издатель GTA VI отказался переносить игру

Издатель GTA VI подтвердил, что игра должна выйти осенью 2025 года

Американская компания Take-Two рассказала о будущих игровых проектах. Об этом сообщает издание Variety.

Take-Two опубликовала отчет за второй квартал 2025 финансового года, рассказав о чистой выручке 1,35 миллиарда долларов, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководитель корпорации Штраус Зельник также не стал переносить сроки выхода новых видеоигр, как этого ожидали многие аналитики.

Согласно планам Take-Two, GTA VI должна выйти осенью 2025 года. Релиз другой крупной видеоигры — Borderlands 4 — планируется в период между 1 апреля 2025 года и 31 марта 2026 года. Зельник подтвердил, что причин для переноса и «накапливания» игр у издателя нет.

Также Зельника спросили, что он думает об итогах президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, — отчет компании вышел на следующий день после финала президентской гонки. Штраус Зельник ответил, что Take-Two не занимается политикой, но верит, что с приходом новой администрации экономический климат в стране улучшится. «По всем признакам это были свободные, честные и безопасные выборы», — прокомментировал результаты голосования глава Take-Two.

В августе Take-Two уже опровергала сообщения о том, что выпуск GTA VI придется перенести. Тогда же компания подтвердила планы на релиз NBA 2K25, WWE 2K25, Sid Meier's Civilization VII, CSR Racing 3, Judas.