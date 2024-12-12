Губернатор описал снижение рождаемости в России одной фразой

Губернатор Курганской области Шумков прокомментировал снижение рождаемости

Губернатор Курганской области Вадим Шумков описал снижение рождаемости в России фразой «обществу потребления дети не нужны». Свое мнение он высказал во время прямой линии на телеканале «ГТРК Курган».

«Мы с вами 30 лет лепили общество потребления, а обществу потребления дети не нужны. В моем понимании на этот вопрос должны отвечать психологи и социологи. Нужно понять, когда мы пошли не туда (...) Повестку нужно перепрошивать. Это вопрос вдолгую — на 30-50 лет», — прокомментировал Шумков.

По мнению главы региона, чтобы стимулировать рост населения и создание больших семей, необходимо провести глубокий анализ и работать над изменением общественной повестки. Однако такая работа потребует времени и усилий на уровне всего общества, заключил он.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков призвал россиянок рожать, «пока "рожалка" работает». После этого высказывания общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала в прокуратуру заявление на парламентария. Отвечая на критику, он отметил, что называет вещи своими именами.