Хинштейн пообещал «волшебный пендель» чиновникам

Хинштейн пригрозил не выполняющим свою работу чиновникам «волшебным пенделем»

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн пригрозил чиновникам, которые не выполняют свои обязанности, «волшебным пенделем». Об этом он заявил во время прямого эфира на своей странице во «ВКонтакте».

Хинштейн подчеркнул, что чиновники, которые несут ответственность за восстановление жилья после обстрелов, должны приступать к работе сразу, а не откладывать ее на потом. «Прилет, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху (…) "волшебный пендель" сделает свое дело», — заявил он.

Ранее врио губернатора сообщил, что сейчас самой сложной задачей для властей Курской области является восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины, и налаживание в них мирной жизни.