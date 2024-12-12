Кит проплыл 13 тысяч километров по трем океанам ради самки

Горбатый кит проплыл рекордные 13 тысяч километров ради самки

Горбатый кит впервые за время наблюдений преодолел 13 тысяч километров от берегов Колумбии до Танзании. Об этом сообщает The Independent.

Исследование о проплывшем рекордное расстояние горбаче появилось в журнале Royal Society Open Science. Животное впервые заметили и сфотографировали в 2013 году в Тихом океане у побережья Колумбии. В 2022-м его же обнаружили рядом с архипелагом Занзибар в Индийском океане. Горбатые киты известны далекими миграциями между местами спаривания и кормежки, однако они обычно не превышают восьми тысяч километров.

Ученые предполагают, что установивший рекорд своего вида кит преодолел огромное расстояние ради встречи с самкой. Столь длительный переход может быть следствием «эволюционной адаптации к изменениям климата, окружающей среды и стратегии отбора половой партнерши», считают биологи.

Авторы статьи отметили важность сбора максимального количества информации о новых миграционных привычках горбачей. Они считают, что привычные маршруты миграций могут измениться у всего вида.

Ранее сообщалось, что ученые нашли неожиданное объяснение постоянным атакам косаток на яхты в Гибралтарском проливе. Биологи предположили, что на небольших судах животные оттачивают навыки охоты.

