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19:49, 12 декабря 2024Из жизни

Кит проплыл 13 тысяч километров по трем океанам ради самки

Горбатый кит проплыл рекордные 13 тысяч километров ради самки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Горбатый кит впервые за время наблюдений преодолел 13 тысяч километров от берегов Колумбии до Танзании. Об этом сообщает The Independent.

Исследование о проплывшем рекордное расстояние горбаче появилось в журнале Royal Society Open Science. Животное впервые заметили и сфотографировали в 2013 году в Тихом океане у побережья Колумбии. В 2022-м его же обнаружили рядом с архипелагом Занзибар в Индийском океане. Горбатые киты известны далекими миграциями между местами спаривания и кормежки, однако они обычно не превышают восьми тысяч километров.

Ученые предполагают, что установивший рекорд своего вида кит преодолел огромное расстояние ради встречи с самкой. Столь длительный переход может быть следствием «эволюционной адаптации к изменениям климата, окружающей среды и стратегии отбора половой партнерши», считают биологи.

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Авторы статьи отметили важность сбора максимального количества информации о новых миграционных привычках горбачей. Они считают, что привычные маршруты миграций могут измениться у всего вида.

Ранее сообщалось, что ученые нашли неожиданное объяснение постоянным атакам косаток на яхты в Гибралтарском проливе. Биологи предположили, что на небольших судах животные оттачивают навыки охоты.

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