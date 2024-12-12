Мать рассорившего СК и Кадырова 14-летнего чеченца обратилась к Бастрыкину

Мать рассорившего СК и Кадырова подростка Мурдиева попросила о честном следствии

Мать 14-летнего подростка Муслима (Романа) Мурдиева, который рассорил Следственный комитет России (СКР) и главу Чечни Рамзана Кадырова, обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину. С ее просьбой ознакомились в Ura.ru.

По информации агентства, женщина попросила Бастрыкина о честном расследовании. Она отметила, что подавала более 700 раз жалобы по делу несовершеннолетнего чеченца.

«Ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении», — написала мать Мурдиева.

Родительница подчеркнула, что запрашивала кадры с камер видеонаблюдения торговых центров «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей ответили, что у следствия эти данные уже имеются. Но в ходе ознакомления с материалами уголовного дела она эти записи не нашла. Женщина допустила, что следователь умышленно убрала их с целью фальсификации.

Мурдиева также утверждает, что ее сыну угрожали ножом.

До этого стало известно, что Главное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело в отношении Муслима Мурдиева. Школьника обвинили в нарушении общественного порядка с использованием насилия, осуществленного группой лиц по предварительному сговору.

За юношу вступился Кадыров — он настаивает, что Мурдиев пытался защитить своего знакомого, а видео интерпретировано сторонами обвинения некорректно.

Глава Чечни раскритиковал Бастрыкина и объявил, что тот «сидит не на своем месте».

В СКР, в свою очередь, подчеркнули, что подросток нападал на прохожих и избивал их на камеру.