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12:07, 12 декабря 2024Экономика

«Аэрофлот» приготовился к поставкам российских самолетов с 2026 года

Глава департамента «Аэрофлота» Батанов: первые МС-21 компания получит в 2026-м
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» готовится к началу поставок российских среднемагистральных лайнеров МС-21 с 2026 года. Об этом на пассажирском форуме «PRO//Движение» рассказал глава департамента управления сетью и доходами перевозчика Иван Батанов, передает «Интерфакс».

По его словам, в настоящее время компания активно работает с производителем ПАО «Яковлев» по кастомизации лайнера. О каких дополнениях идет речь, Батанов не уточнил.

Разработка самолета МС-21 стартовала два десятилетия назад. В 2012 году производитель (на тот момент ОАО «Корпорация "Иркут"») подписал соглашение с американской компанией Pratt & Whitney на поставку двигателей. Тогда предполагалось, что поставка лайнеров в авиакомпании начнется в 2017 году.

Впоследствии на фоне санкций и необходимости поиска других поставщиков или разработки отечественных аналогов сроки начала эксплуатации самолетов неоднократно переносились. В 2022 году программа развития авиаотрасли до 2030 года предполагала, что первые шесть МС-21 поставят перевозчикам в 2024 году.

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