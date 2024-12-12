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09:04, 12 декабря 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности ракетной атаки ВСУ на Таганрог

Минобороны: силы ПВО сбили две из шести ракет ATACMS над Таганрогом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 11 декабря атаковали Таганрог шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS, системы противовоздушной обороны России сбили две из шести ракет. Подробности раскрыли в Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, две из шести ракет американского производства были сбиты с помощью ЗРПК «Панцирь», траекторию остальных удалось изменить благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В Минобороны подчеркнули, что атака ВСУ не останется без ответа, будут приняты соответствующие меры.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, повреждения получило одно из промышленных предприятий, также сгорело 14 автомобилей на парковке.

Позже в сети опубликовали видео с последствиями ракетного удара ВСУ по городу. Кадры сняты на парковке одного из местных предприятий, где оказались повреждены 14 машин.

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