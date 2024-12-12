Мировой спрос на нефть в 2024 году окажется ниже ожидавшегося

МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире в 2024 году из-за данных из Азии

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту спроса на нефть в 2024 году на 80 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 840 тысяч б/с из-за более слабых данных из ряда азиатских стран, включая Китай. Об этом со ссылкой на отчет организации сообщает ТАСС.

Тем временем мировое предложение нефти выросло в ноябре на 130 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечается, что это произошло благодаря продолжающемуся восстановлению добычи в Ливии и Казахстане.

В следующем году, ожидают в МЭА, глобальный спрос на нефть должен ускориться до 1,1 миллиона б/с, потребление же в 2025-м, как ожидается, вырастет до 103,9 миллиона б/с с прогнозируемых на текущий год 102,8 миллиона б/с, что связывают в первую очередь с мерами стимулирования экономики в той же КНР.

Ранее стало известно, что входящие в ОПЕК+ страны отложили до апреля увеличение добычи, чтобы не дестабилизировать рынок нефти в зимний период низкого спроса. Более слабые ожидания по спросу влияют на положение стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), которые уже не в первый раз откладывают такой шаг.