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11:35, 12 декабря 2024Забота о себе

Модель Vogue получила в глаз брендовой сумкой и ослепла

Модель Женевьева Брюстер потеряла зрение на одном глазу из-за удара сумкой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @ggennaaa

Британская модель Женевьева Брюстер, снимавшаяся для журнала Vogue, получила в глаз ремнем от сумки Dior и ослепла. Ее историю опубликовало издание The Sun.

По словам Брюстер, во время съемки подруга откинула руку назад, чтобы надеть брендовую сумку на плечо, и случайно ударила ее металлическим ремнем в левый глаз. «Было много крови, я думала, что мне нужно наложить швы. Рану удалось очистить и заклеить, потому что она была недостаточно глубокой для швов. Мне сказали, что со мной все будет в порядке», — вспоминает она об инциденте, произошедшем в мае 2021 года.

Вскоре после этого 24-летняя модель начала видеть перед глазами «вспышки света» и «плавающие предметы», но объяснила это переработками и стрессом. Лишь в декабре 2021 года, когда Брюстер окончательно потеряла зрение на одном глазу, она наконец пошла в больницу и узнала, что у нее отслоилось три четверти сетчатки, а вспышки были первыми симптомами патологического процесса.

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Брюстер перенесла девять операций. Несмотря на некоторое улучшение зрения после хирургического вмешательства, к сентябрю 2024 года сетчатка полностью отслоилась, и девушка ослепла на один глаз. «Я каждый день просыпаюсь с чувством вины, думая, почему я не пошла к врачу раньше», — призналась она.

В сентябре певец Элтон Джон рассказал, что ослеп на один глаз. Он добавил, что выздоравливает медленно.

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