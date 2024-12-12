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09:04, 12 декабря 2024Наука и техника

На российском спутнике размером со спичечный коробок развернут панель управления серверами

На российском спутнике RuVDS развернут панель управления виртуальными серверами
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: RUVDS / Youtube

На втором российском спутнике компании RuVDS, по своим размерам сопоставимым со спичечным коробком, впервые развернут панель управления виртуальными серверами фирмы Ispmanager. Об этом ТАСС сообщили в RuVDS.

Запуск космического аппарата, выполненного на базе пикоспутника Trisat массой не более 0,5 килограмма, запланирован на конец 2024-го — начало 2025-го.

«Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом аппарате. Таким образом, Ispmanager станет первой панелью управления, запущенной в космосе», — заявили в компании.

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Гендиректор RuVDS Никита Цаплин заметил, что в рамках проекта удастся реализовать все поставленные задачи. Глава Ispmanager Федор Богомолов добавил, что запуск панелей стал вызовом для компании.

Первый спутник-сервер RuVDS, по своим размерам сопоставимый со спичечным коробком, был запущен на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей космодрома Восточный в июне 2023 года.

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