На российском спутнике размером со спичечный коробок развернут панель управления серверами

На российском спутнике RuVDS развернут панель управления виртуальными серверами

На втором российском спутнике компании RuVDS, по своим размерам сопоставимым со спичечным коробком, впервые развернут панель управления виртуальными серверами фирмы Ispmanager. Об этом ТАСС сообщили в RuVDS.

Запуск космического аппарата, выполненного на базе пикоспутника Trisat массой не более 0,5 килограмма, запланирован на конец 2024-го — начало 2025-го.

«Разработчики подготовили специальную версию продукта, адаптированную под оборудование, установленное на космическом аппарате. Таким образом, Ispmanager станет первой панелью управления, запущенной в космосе», — заявили в компании.

Гендиректор RuVDS Никита Цаплин заметил, что в рамках проекта удастся реализовать все поставленные задачи. Глава Ispmanager Федор Богомолов добавил, что запуск панелей стал вызовом для компании.

Первый спутник-сервер RuVDS, по своим размерам сопоставимый со спичечным коробком, был запущен на околоземную орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», стартовавшей космодрома Восточный в июне 2023 года.