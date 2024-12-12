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12:22, 12 декабря 2024Экономика

Набиуллину обвинили в спасении банков от краха

Депутат Арефьев: Набиуллина спасает банки от краха высокой ключевой ставкой
Вячеслав Агапов

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина спасает банки от краха с помощью высокой ключевой ставки. Такое обвинение предъявил главе регулятора депутат Госдумы Николай Арефьев, его слова приводит НСН.

По мнению политика, в стране скрывается реальная инфляция, и виноват в этом не только Центральный банк, а вообще все. Представители властей при этом скрывают настоящую экономическую ситуацию от рядовых граждан.

«Я полагаю, что правительство и все остальные скрывают настоящую инфляцию, потому что если ее показать, то надо поднимать зарплату в бюджетной сфере, пенсии, а деньги отдавать не хочется. Набиуллина это все видит. Она не хочет, чтобы разорились банки. Потому что это еще хуже, чем ключевая ставка — у людей полетят все депозиты и накопления, разорятся целые предприятия. Поэтому она подстраховывается и увеличивает ключевую ставку, исходя из реальной инфляции», — заявил он.

Эльвира Набиуллина занимает пост председателя Банка России с 2013 года. Под ее руководством регулятор в конце октября поднял ключевую ставку до 21 процента, а в декабре, ожидают эксперты, доведет ее до 22-24 процентов.

Днем ранее стало известно, что члены фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме разработали законопроект, который допускает обращение к президенту страны с предложением о досрочном снятии с должности главы Центробанка. Парламентарии считают выбранную денежно-кредитную политику (ДКП) вредной для отечественной экономики и настаивают на резком снижении ставки. Свое мнение они объясняют тем, что дорогие кредиты для бизнеса не позволяет тому нарастить выпуск товаров, что дополнительно разгоняет рост цен.

Негативно относятся к политике ЦБ также представители коммунистов. В рамках недавней встрече с Набиуллиной они описывали работу регулятора словами «предательство» и «вредительство», однако с того момента в регуляторе неоднократно подчеркивали, что не пойдут на поводу у критиков.

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