Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:40, 12 декабря 2024Наука и техника

Новую экипировку российских военных испытают в Арктике

«Калашников»: новый комплект общевойскового обмундирования испытают в Арктике
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Новую экипировку российских военных, включая комплект одежды ВКПО 3.2, испытают в сложных климатических условиях. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«ООО "Триада-ТКО" (концерн "Калашников") поставило перспективные комплекты общевойскового обмундирования и снаряжения в адрес заказчика для проведения войсковых испытаний в условиях пустынного, умеренного и арктического климатов», — говорится в сообщении.

В состав обмундирования входят модернизированный комплект ВКПО 3.2, всесезонный комплект перчаток, модернизированные спальные мешки и усовершенствованная рюкзачная система. Новые комплекты предлагают использовать в различных климатических условиях. Для пустынного климата разработали облегченные версии костюмов и спальный мешок, а для арктических условий предназначены специальные элементы одежды, перчатки и утепленный спальный мешок.

Материалы по теме:
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024
Универсальный солдат. Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
Универсальный солдат.Как в России защищают бойцов и создают для них экипировку солдат будущего
20 октября 2023

Элементы комплекта выполнили в модернизированной версии расцветки «Цифра», которая обеспечивает улучшенные маскирующие свойства.

В октябре стало известно, что «Триада-ТКО» выполнила поставку зимней группы одежды из состава всесезонного комплекта полевого обмундирования ВКПО 3.1 для военных.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия просит Украину создать коридор из оккупированной части Курской области. Москва хочет вывести мирных жителей

      Премьер Великобритании и лидер оппозиции поспорили из-за еды

      В российском городе начался мощный пожар на складе

      Трамп отказался поддержать вступление Украины в НАТО

      В Казахстане рассказали о нежелании болельщиков видеть матч сборной страны с Россией

      Алсу поделилась традициями празднования Нового года

      Появились подробности о состоянии избитой под Москвой школьницы

      Загадочное исчезновение, богатые родители и поклонение террористу. Кем оказался убийца миллионера, ставший героем в США?

      В МИД рассказали о контактах с Израилем по Сирии

      Женщина застала мужа с любовницей в машине и запрыгнула на нее на ходу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше