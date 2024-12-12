Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 12 декабря 2024Ценности

Откровенный наряд экс-жены Погребняка на фотосессии с сыновьями обругали в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mariapoga_

Экс-жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Головинская поделилась снимками с семейной фотосессии и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость предстала в белом облегающем боди, красной шубе и черных кожаных сапогах, оформленных высоким голенищем. Ее внешний вид дополнили шапка-ушанка, сияющее ожерелье и яркий макияж. При этом блогерша позировала вместе со старшими сыновьями, держа на руках младшего.

Поклонники не оценили съемку инфлюэнсерши и раскритиковали ее в комментариях. «Это ненормально! Мать в трусах с детьми, которые еще подростки, на всеобщее обозрение», «С детьми можно было и одеться», «На голове шапка, а внизу трусы», «Как мать может так вульгарно позировать перед взрослыми сыновьями? Крыша едет», «Ребята, вам, наверное, неловко, да?» — возмущались юзеры.

Ранее бывшая супруга Погребянка показала результат пластики живота, сделанной звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Госдума рассмотрела законопроект об обязательном выходном 31 декабря. Что решили депутаты?

      Стало известно о близости России к соглашению о сохранении военных баз в Сирии

      Захарова призвала изъять часть пенсий у бывших чиновников НАТО

      Капелло назвал отрицательные качества Гвардиолы

      Кит проплыл 13 тысяч километров по трем океанам ради самки

      Женщина сбила на машине туристку в канун Рождества и избежала тюрьмы

      В России объяснили повышение штрафов для грузовиков

      Украинский министр анонсировал «нулевой транзит» российского газа с 1 января

      Спортсменка года снялась в спущенных брюках для обложки журнала

      Губернатор описал снижение рождаемости в России одной фразой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше