Откровенный наряд экс-жены Погребняка на фотосессии с сыновьями обругали в сети

Экс-жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Головинская поделилась снимками с семейной фотосессии и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость предстала в белом облегающем боди, красной шубе и черных кожаных сапогах, оформленных высоким голенищем. Ее внешний вид дополнили шапка-ушанка, сияющее ожерелье и яркий макияж. При этом блогерша позировала вместе со старшими сыновьями, держа на руках младшего.

Поклонники не оценили съемку инфлюэнсерши и раскритиковали ее в комментариях. «Это ненормально! Мать в трусах с детьми, которые еще подростки, на всеобщее обозрение», «С детьми можно было и одеться», «На голове шапка, а внизу трусы», «Как мать может так вульгарно позировать перед взрослыми сыновьями? Крыша едет», «Ребята, вам, наверное, неловко, да?» — возмущались юзеры.

Ранее бывшая супруга Погребянка показала результат пластики живота, сделанной звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.

