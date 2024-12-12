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14:08, 12 декабря 2024Путешествия

Пассажирка приняла праздничные свечи в самолете за призывы к молитве перед катастрофой

Алина Черненко

Кадр: @jula.vadini / TikTok

Пассажирка неназванной иностранной авиакомпании начала паниковать, когда бортпроводники раздали всем пассажирам рейса маленькие электронные свечи в честь праздника. Соответствующее видео она разместила в TikTok, на него обратил внимание таблоид New York Post.

27-летняя Джула Вадини из Польши рассказала, что инцидент произошел во время 50-минутного перелета из Боготы в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, Колумбия, в субботу, 7 декабря. Перед турбулентностью стюардесса молча вручила ей свечу без каких-либо пояснений, и девушка приняла это за призыв к молитве перед авиакатастрофой.

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По словам Вадини, когда загорелся знак «Пристегните ремни» и пилот стал давать инструкции по безопасности на испанском языке, который туристка не понимала, она решила, что самолет падает, и действительно начала молиться.

Только после того, как путешественница опубликовала в соцсетях свой ролик, она узнала о колумбийском религиозном празднике — Дне маленьких свечей (канун Непорочного зачатия), который отмечается 7 декабря. «Свеча была не для того, чтобы мы молились перед крушением, а для того, чтобы мы загадывали желания. Очевидно, я совершенно не знала об этом», — призналась Вадини.

Ранее пауэрбанк пассажира авиакомпании Sichuan Airlines взорвался во время полета в Китае, вызвав панику в салоне. Из-за произошедшего лайнер совершил вынужденную посадку.

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