Пожар вспыхнул на российском судоремонтном заводе

На судоремонтном заводе «Преголь» в Калининградской области вспыхнул пожар

На судоремонтном заводе «Преголь» в Калининградской области вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

По информации спасателей, при возгорании никто не пострадал. «Площадь возгорания — порядка 100 квадратных метров», — цитирует агентство слова собеседника в экстренных службах. В свою очередь, Telegram-канал Amber Mash уточняет, что существует риск распространения огня и взрыва газовых баллонов на территории цеха.

На сайте «Преголя» сообщается, что ежегодно на верфи предприятия ремонтируется около ста пятидесяти судов различных типов.

Днем ранее в одной из исправительных колоний в Башкирии произошел пожар, очевидцы сняли его на видео.