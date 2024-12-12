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15:46, 12 декабря 2024Россия

Пожар вспыхнул на российском судоремонтном заводе

На судоремонтном заводе «Преголь» в Калининградской области вспыхнул пожар
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На судоремонтном заводе «Преголь» в Калининградской области вспыхнул пожар. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает ТАСС.

По информации спасателей, при возгорании никто не пострадал. «Площадь возгорания — порядка 100 квадратных метров», — цитирует агентство слова собеседника в экстренных службах. В свою очередь, Telegram-канал Amber Mash уточняет, что существует риск распространения огня и взрыва газовых баллонов на территории цеха.

На сайте «Преголя» сообщается, что ежегодно на верфи предприятия ремонтируется около ста пятидесяти судов различных типов.

Днем ранее в одной из исправительных колоний в Башкирии произошел пожар, очевидцы сняли его на видео.

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