В России оценили предложенный Трампом план по Украине

Депутат Швыткин раскритиковал предложенный Трампом план по Украине

Россия приветствует предложения по урегулированию украинского конфликта, в том числе от США, но они должны учитывать интересы Москвы, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» депутат оценил предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом план по Украине.

«Нам нужно исходить из того, что иллюзий по поводу прихода Трампа к власти в качестве президента, который произойдет 20 января, строить не нужно. Мы все понимаем важность и необходимость тех задач, которые поставлены президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным. Предложения или сигналы, которые поступают со стороны Трампа, не могут служить их реализацией, их выполнением», — отреагировал Швыткин.

По словам депутата, для урегулирования конфликта Трампу необходимо принудить президента Украины Владимира Зеленского отменить решение о недопустимости переговоров с Россией.

«Никакое поступление вооружения в обмен на то, что Украина не будет вступать в НАТО, не может нас никоим образом устраивать. Мы действуем исходя из национальных интересов нашего государства», — добавил он.

Я хочу подчеркнуть, мы приветствуем различного рода посреднические функции, в том числе США, в качестве предложений по урегулированию данного конфликта, но, безусловно, учитывая интересы нашего государства Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Ранее Трамп заявил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Также ему задали вопрос, откажется ли он от военной помощи ВСУ, и он ответил, что будет использовать поддержку Вашингтоном Киева «в качестве рычага давления» на Москву на возможных переговорах по урегулированию конфликта.

