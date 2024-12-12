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20:39, 12 декабря 2024Мир

Россия установила контакты с новыми властями Сирии

МИД России: Москва установила контакты с политическим комитетом ХТШ в Сирии
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москва установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), пришедшей к власти в Сирии. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом [ХТШ], который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса», — заявил Богданов.

Замглавы МИД сообщил, что представители посольства России в Сирии уже проводили встречу с членами ХТШ. В частности, обсуждались вопросы обеспечения безопасности российской дипмиссии, а также граждан России.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух военных баз в Сирии.

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