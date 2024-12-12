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15:01, 12 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные закрепились под Купянском

Полковник Киселев: ВС РФ закрепились на западном берегу Оскола под Купянском
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на западном берегу реки Оскол под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт из Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев, передает ТАСС.

Подразделения ВС РФ совершили две переправы через реку, уточнил он. По его словам, украинские войска безуспешно пытались выбить российских военных с одной из переправ. «Мы в северной части основательно закрепились. Плацдарм там расширяется», — заявил Киселев.

Эксперт подчеркнул, что плацдарм будет расширяться. Кроме того, как он утверждает, ситуация на харьковском направлении является стабильной. Российские военные достаточно основательно «поджали» украинские подразделения.

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