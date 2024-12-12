Шрайвер: удар ВСУ по Таганрогу говорит о неразумном поведении США

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу американским дальнобойным оружием говорит о неразумном поведении США в конфликте. Об этом написал американский военный эксперт Уилл Шрайвер в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Глупец узнается по поступкам. Как раз в тот момент, когда я начал думать, что США и другие были "напуганы" событиями последних нескольких недель, они выпустили еще один небольшой и бесполезный залп ATACMS по России», — отметил военный аналитик.

В ночь на 11 декабря ВСУ атаковали Таганрог ракетами, в городе прогремело по меньшей мере десять взрывов. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь тогда заявил о 14 сгоревших на парковке автомобилях.

В Минобороны России также сообщили, что при ударе американскими ракетами ATACMS по Таганрогу получили повреждения военная техника и гражданские автомобили. Также осколки задели гражданские автомобили, которые стояли на прилегающей к аэродрому стоянке. В оборонном ведомстве добавили, что в результате падения обломков ATACMS есть пострадавшие среди личного состава.