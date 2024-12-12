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16:04, 12 декабря 2024Мир

Стали известны планы переходного правительства Сирии

В Сирии приостановят действие конституции и работу парламента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Переходное правительство Сирии на три месяца приостановит действие конституции и работу парламента. Об этом сообщает Arab News со ссылкой на «нового пресс-секретаря правительства» Сирии Убейду Арнаута.

«Будет создан комитет по судебным вопросам и правам человека для изучения конституции и внесения поправок», — рассказал о планах новых властей Арнаут.

Издание отмечает, что действующая конституция датируется 2012 годом и не определяет ислам как государственную религию.

8 декабря боевики исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) взяли под контроль Дамаск. После этого Башар Асад покинул страну. На данный момент он вместе с семьей находится в Москве.

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