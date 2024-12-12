Стало известно о возможном создании коалиции ЕС по отправке войск на Украину

Reuters: ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину

Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность создания коалиции из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран», — говорится в материале.

Уточняется, что эти страны должны быть настроены действовать решительно и зависеть не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Киевом.

Как отмечает агентство, в ноябре этот вопрос обсуждали Великобритания и Франция. Также возможность отправки европейских военных затрагивалась на переговорах Украины со странами Прибалтики и Скандинавии.

Ранее стало известно, что НАТО массово перебрасывает из стран Европы в Польшу военную технику. Уточняется, что перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах.

