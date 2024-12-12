Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 12 декабря 2024Мир

Стало известно о возможном создании коалиции ЕС по отправке войск на Украину

Reuters: ЕС может создать коалицию для отправки войск на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Европейский союз (ЕС) рассматривают возможность создания коалиции из пяти-восьми стран для отправки войск на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Среди европейских стран нет консенсуса, поэтому идея заключается в том, чтобы создать коалицию из пяти-восьми европейских стран», — говорится в материале.

Уточняется, что эти страны должны быть настроены действовать решительно и зависеть не от НАТО, а от двустороннего соглашения с Киевом.

Как отмечает агентство, в ноябре этот вопрос обсуждали Великобритания и Франция. Также возможность отправки европейских военных затрагивалась на переговорах Украины со странами Прибалтики и Скандинавии.

Ранее стало известно, что НАТО массово перебрасывает из стран Европы в Польшу военную технику. Уточняется, что перемещение настолько серьезное, что просто бросается в глаза на европейских трассах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл план по Украине

      Беспилотник врезался в спортивный центр в Китае

      53-летняя ведущая похвасталась непристойным подарком на Рождество

      На Украине заявили о минировании госзданий

      Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня на Украине

      Абхазия заплатила российским клиникам за лечение граждан

      Известный актер прокомментировал слухи о съемках в роли Джона Леннона

      Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта

      В Грузии протестующие перекрыли проспект у парламента

      ВСУ оказались в оперативном окружении южнее Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше