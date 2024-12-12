Steam разрешил откладывать обновления игр

Игровой сервис Steam начал тестировать новый способ обновления игр. Об этом сообщает издание The Verge.
Журналисты медиа заметили, что в настоящий момент Steam самостоятельно решает, какие обновления и когда устанавливать. Новая функция, которую начали тестировать разработчики, даст геймеру больше свободы. В том числе, пользователю разрешили откладывать обновления для игр, которые он не собирается запускать в ближайшее время.
В компании объяснили, что сервис продолжит в автоматическом режиме управлять обновлениями, если пользователь не укажет обратное. Так, если игру давно не запускали, то площадка установит обновление позже — например, вместе с другими апдейтами или когда игрок не пользуется Steam.
Представители Steam отметили, что внезапный процесс обновления игр может доставить пользователю неудобства. Также при скачивании обновления очевидно расходуется интернет-трафик и падает скорость соединения, что может негативно повлиять на игровой опыт. Разработчики Steam начали тестировать новую функцию среди ограниченного числа пользователей, но в будущем запустят ее для всех.
Ранее в Госдуме предложили идентифицировать пользователей видеоигр через портал «Госуслуги» или номер мобильного телефона. Среди авторов законопроекта значатся, в частности, депутаты Антон Горелкин, Антон Немкин и Яна Лантратова.