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09:47, 12 декабря 2024Наука и техника

В России захотели идентифицировать пользователей видеоигр

«Ъ»: в России захотели идентифицировать пользователей видеоигр
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В России захотели идентифицировать пользователей видеоигр через портал «Госуслуги» или номер мобильного телефона. Соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета «Коммерсантъ».

В рамках законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ», который в ближайшее время планируется представить в парламенте, планируется обязать онлайн-платформы сообщать пользователям о содержании видеоигр, а их издателей — выявлять игроков через «Госуслуги», абонентский номер телефона или биометрические данные.

Также в рамках законопроекта предлагается проведение экспертизы видеоигр на предмет содержания в них запрещенной к распространению в России информации.

Среди авторов законопроекта значатся, в частности, депутаты Антон Горелкин, Антон Немкин и Яна Лантратова.

Газета отмечает, что инициатива депутатов в случае ее одобрения может поставить российских создателей видеоигр в невыгодное положение по сравнению с иностранными.

Ранее в интервью изданию Eurogamer бывший глава PlayStation Studios Шон Лейден заявил, что производители консолей уперлись в потолок своих возможностей.

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