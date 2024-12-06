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15:13, 6 декабря 2024Наука и техника

Экс-глава PlayStation предостерег от покупки новой консоли

Экс-глава PlayStation призвал вкладываться в игры, а не в улучшение консолей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stanislav Kogiku / Globallookpress.com

Бывший глава PlayStation Studios Шон Лейден заявил, что производители консолей уперлись в потолок своих возможностей. Об этом он сообщил в интервью изданию Eurogamer.

«Сейчас мы находимся в точке, где кривая инноваций в области оборудования начинает выходить на плато или достигать пика», — отметил Лейден. По его словам, геймеры не видят большой разницы между PlayStation 4 и PlayStation 5: «люди не понимают, что такое терафлопсы и трассировка лучей». Лейден добавил, что технологии не несут серьезных преимуществ, поэтому он предостерег пользователей от приобретения самых новых консолей.

По словам экс-руководителя PlayStation Studios, производителям игровых приставок нужно делать упор на контент, а не на оборудование. «Мы все гонимся за этой "точкой убывающей доходности", где я не уверен, могут ли люди действительно заметить разницу», — заметил Лейден.

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В разговоре с изданием Шон Лейден также сказал, что разработка видеоигр стала крайне дорогим предприятием. «Игра, создание которой на PlayStation 1 стоит 1 миллион долларов, потом стоит 2, потом 4, потом 16», — заявил специалист. Создание AAA-игры предприниматель сравнил со строительством красивого, но крайне переоцененного собора в XVIII веке: «может быть нам возвести четыре стены и алтарь, и это будет просто церковь?»

В конце ноября аналитики Bloomberg заметили, что производство более мощных консолей не имеет смысла, так как технический прогресс достиг своего «потолка». Авторы заявили, что разницы между консолями соседних поколений почти нет.

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